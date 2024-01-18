«Даже после гибели вызывают воспаление»: какие симптомы указывают на паразитов в мозге

Челябинские врачи провели операцию по удалению кисты с личинками эхинококка из мозга 12-летнего мальчика, сообщили в аккаунте областной детской клинической больницы в соцсетях. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как опасные паразиты могли попасть в мозг, какие болезни они вызывают и чем это опасно.

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«Болезни — паразиты»

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, существуют два паразитарных заболевания, при которых личинки могут проникнуть в головной мозг — эхинококкоз и цистицеркоз.

Эхинококкоз

Заражение эхинококкозом происходит в случае попадания в желудочно-кишечный тракт человека яиц эхинококка — личиночной стадии небольшого ленточного червя, который живет в кишечнике собак, пояснила медик. Есть две основные формы заболевания — солитарный и рацемозный. В первом случае возникают одиночные кисты, нередко достигающие очень больших размеров — около пяти сантиметров.

— Локализация происходит нередко в тканях головного и спинного мозга, где появляются пузыри, вокруг которых имеются выраженные реактивные изменения и возникают воспалительные процессы, — сообщила Соломатина.

головной болью;

рвотой;

головокружением;

застойными процессами в глазах;

эпилептическими припадками. Клиническая картина при эхинококкозе головного мозга сопровождается:

Цистицеркоз

Нейроцистицеркоз же является паразитарной болезнью, которая возникает из-за личинок свиного цепня, продолжила врач.

— Недуг локализуется в органах зрения и головном мозге, в мягких мозговых оболочках и в полости желудочков, где они могут свободно плавать. Он вызывает ухудшение психического состояния, провоцирует снижение интеллекта, отрицательно сказывается на нервной системе, — рассказала специалист.

Чаще всего заражение происходит из-за употребления в пищу мяса, которое прошло недостаточную термическую обработку. Оказавшись в организме, яйца ленточного гельминта заражают человека. Если повезет, то в течение трех дней паразиты выводятся из организма естественным путем. В противном случае личинка начинает развиваться в кишечнике и спустя время превращается во взрослую особь, отметила врач.

— Что хуже всего, половозрелая особь свиного цепня может достигать трех метров в длину. Эти паразиты способны перемещаться по кровеносным сосудам и достигать мышечных слоев или головного мозга. На этих участках формируются цисты — специальные капсулы, которые заполнены некой жидкостью размером от горошины до грецкого ореха, — объяснила Соломатина. — При этом взрослая особь, которая обитает в организме, продолжает постоянно выпускать новое потомство.

Признаки и формы болезни могут быть разные, все зависит от стадии и количества паразитов, подчеркнула специалист. В тех случаях, когда паразиты локализуются в мозге, возникают:

эпилепсия;

расстройства зрения и речи;

головокружение и головные боли;

нарушение чувствительности конечностей;

психические проблемы с координацией.

— У больного наблюдаются в основном симптомы раздражения и общих судорожных эпилептических припадков. В тяжелых случаях возможно возникновение эпилептического статуса. У человека происходят разнообразные изменения психики. Они выражаются в невротическом синдроме, а также в более тяжелых состояниях: депрессии, возбуждении, галлюцинаторно-бредовых явлениях, корсаковском синдроме, — перечислила Соломатина.

Лечение и тяжелые стадии

Паразиты в головном мозге требуют именно комплексного лечения, так как заболевание, которое они вызывают, отражается на ментальном здоровье и общем состоянии пациента, уточнила собеседница «ВМ».

— Удивительно и то, что паразиты могут жить более десяти лет в человеческом организме. А нередко, если болезнь протекает бессимптомно, гельминты могут сопровождать человека до самой смерти, и даже после гибели паразиты способны вызывать воспалительные процессы в головном мозге, — подчеркнула медик.

Хирургическое вмешательство необходимо, если развивается злокачественная форма болезни и при ее глазной форме, добавила врач.

мозговая водянка;

резкие скачки внутричерепного давления;

множественные кисты. При тяжелых стадиях нейроцистицеркоза возникают следующие симптомы: