В России впервые выпустят халяльный инсулин

Инсулины, которые выпускает фармкомпания "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производителя.

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Там отметили, что Совет Муфтиев России сертифицировал как соответствующие нормам все инсулины и субстанции, из которых они производятся, имеющиеся в портфеле "Герофарма". Сертификат будет действовать до конца 2026 года. В компании напомнили, что соответствующая система была признана на российском уровне в 2009 году. Халяльными признаются препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами ислама ингредиенты. В частности, в составах лекарств не должно быть спирта, крови и клеток тканей свиней.

Также халяльными не могут считаться медикаменты, которые изготовлены на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама. При этом именно строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому в производстве препаратов до 1980-х годов использовался инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят.

В "Герофарме" подчеркнули, что их препараты синтезируются при помощи микроорганизмов в современных лабораториях. Между тем гендиректор DSM Group Сергей Шуляк подтвердил, что это первые инсулины в российской фарминдустрии, получившие подобный сертификат. По его мнению, это связано с экспортными планами компании. Ранее Роскачество выдало сертификацию халяль первому предприятию общественного питания. Им оказался ресторан татарской кухни Zaman by Tubatay в Уфе. До этого стало известно, что некоторая продукция кондитерской фабрики "Красный октябрь", включая шоколад и конфеты "Аленка", стала халяльной. Кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь".