Стоматолог раскрыл, могут ли клиники дать пожизненную гарантию на импланты

Когда речь заходит об имплантации зубов, дорогом и не самом простом процессе, пациенту необходимо ознакомиться с тем, какие риски это несет и на каких условиях дают вечную гарантию. Об этом рассказал «ФедералПресс» стоматолог-хирург, имплантолог Виктор Галяс.

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«Каждый производитель имплантатов берет на себя определенные гарантийные обязательства перед нами, врачами. И от фирмы к фирме меняются и их условия, и сам перечень страховых случаев», – отмечает стоматолог.

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По мнению врача, производителей можно разделить на две ценовые категории.

Верхний сегмент – которые говорят: «Мы поменяем имплантат, что у вас бы ни произошло». Это распространяется не только на варианты, прижился имплантат или нет, а также на непосредственную работу самого врача во время проведения процедур.

Средний сегмент: все меняют, но только если вы сами соберете множество снимков до, после, в процессе, пришлете имплантат, его серию, номер и прочее. Фактически гарантия есть, но для того чтобы ей воспользоваться, нужно много терпения, времени и сил.

«Гарантия, которая идет на имплантат, не распространяется на действия самой клиники. У каждой клиники есть еще и свой договор, где прописываются все действия и сроки, которые должны быть выполнены и соблюдены, если вдруг что-то пошло не так», – уточняет Галяс.

Для того чтобы не попасть в щекотливую ситуацию, необходимо читать договор. По словам хирурга, компания, выпускающая имплантат, может пообещать, что заменит, но не озвучивает, что клиника – уже частная история. Какие-то стоматологи предоставляют договоры, где написано, что обязуются решить любые проблемы, но, как правило, это отражается на цене.

«Кто-то привязывает все ко времени, то есть если в течение первого года функционирования с имплантатом что-то происходит, то его вам абсолютно бесплатно поменяют, переустановят и так далее. А вот если через 10 лет, то уже за отдельную плату», – сказал врач.

По словам доктора, неприжившийся имплантат – это история первого полугода. Если процедура проведена правильно, а пациент следит за здоровьем и гигиеной, то имплантат не даст о себе напомнить еще долгое время.