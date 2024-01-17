Россиян предупредили о массовом распространении коклюша

За десять месяцев 2023 года зафиксировали 27,8 тысячи случаев заражения коклюша, в 2022 году эта цифра составила всего 3,1 тысячи. Врачи объясняют, чем вызван рост заболеваемости.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что во время крещенских морозов многие россияне купаются в проруби. Для этого в городах обустраивают специальные места, а процесс контролируют медики и спасатели. Однако есть несколько категорий граждан, кому такой обряд противопоказан. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова. Стоит обратить внимание и на погоду. Купаться при температуре ниже 10 градусов не стоит даже самым закаленным гражданам, иначе переохлаждение будет слишком сильным. Фото: unsplash.com