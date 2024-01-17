Терапевт объяснила, при каком налете на языке нужно срочно бежать к врачу

Если у вас или ребенка температура и другие признаки инфекции, обращайтесь к врачу, он сам разберется с налетом на языке. Что касается не опасных для жизни состояний, то белый цвет налета говорит о проблемах с ЖКТ, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной. В этих случаях из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов. Налет при заболеваниях ЖКТ счищается без повреждений языка, — подытожила Чиркова.