Ученые предупредили о негативных последствиях удаленной работы
Ученые заявили, что удаленная работа имеет ряд недостатков, которые отражаются как на повседневной жизни человека, так и его здоровье.
Например, по мнению ученых из Карлтонского университета, в результате длительной работы из дома у человека может возникнуть «домашняя лихорадка».
В частности, человек становится раздражительным, беспокойным и начинает испытывать чувство одиночества, сообщает журнал Environmental Science and Engineering book series (ESE).
Кроме того, человек оказывается изолирован от общества, в результате чего снижается его социальное взаимодействие и физическая активность.
Ученые советую, чтобы избежать этих проблем, нужно поддерживать социальные взаимодействия, физическую активность.
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