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Ученые предупредили о негативных последствиях удаленной работы

Ученые заявили, что удаленная работа имеет ряд недостатков, которые отражаются как на повседневной жизни человека, так и его здоровье.

Ученые предупредили о негативных последствиях удаленной работы
© runews24.ru

Например, по мнению ученых из Карлтонского университета, в результате длительной работы из дома у человека может возникнуть «домашняя лихорадка».

В частности, человек становится раздражительным, беспокойным и начинает испытывать чувство одиночества, сообщает журнал Environmental Science and Engineering book series (ESE).

Кроме того, человек оказывается изолирован от общества, в результате чего снижается его социальное взаимодействие и физическая активность.

Ученые советую, чтобы избежать этих проблем, нужно поддерживать социальные взаимодействия, физическую активность.

Ранее стало известно, что россияне заражаются вирусом, сопровождающимся высокой температурой и необычными сновидениями. По мнению биолога Константина Северинова, загадочная «болезнь Х» берет начало с южных стран.

Болезни и лекарства
Константин Северинов