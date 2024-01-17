Изматывающий зуд: что такое атопический дерматит и как с ним справиться

Около 10 процентов населения всего мира страдают от атопического дерматита: сухая раздраженная кожа, изматывающий зуд, ставший привычным спутником жизни, ночные расчесы и риск вторичного инфицирования. Как помочь себе во время острого периода заболевания, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматовенеролог, онколог сети «Клиника Фомина» Татьяна Кузьмина.

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Что такое атопический дерматит

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Атопический дерматит — это незаразное хроническое воспалительное заболевание кожи, которое возникает как у младенцев, так и у взрослых. Болезнь чаще всего диагностируют на основании осмотра, жалоб пациента и тщательного сбора анамнеза. Окончательно вылечить патологию нельзя, но можно добиться полной и длительной ремиссии.

Опасности для жизни этот недуг не представляет, но очень снижает ее качество: зуд мешает хорошему сну, а днем не способствует спокойствию, уверенности и хорошему настроению.

Как справиться

Чтобы не допустить обострения патологии или справиться с симптомами, нужно:

Принимать душ с маслом или со специальным гелем;

Использовать легкий эмолент с простым составом (чем меньше компонентов, тем лучше), который хорошо впитывается, не формируя пленку, и более плотный с ланолином в составе на глубокие трещины.

При обострении ни в коем случае нельзя использовать продукты с мочевиной, так как они вызывают еще большее раздражение. Зато вне обострения такие средства ухода приносят большую пользу. Наносить эмолент рекомендуется не менее трех раз в день. В пик обострения рекомендуется делать специальные влажные обертывания на ночь, но перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

В период обострения детям лучше спать в пижамах с длинным рукавом, носочках и перчатках из хлопка, ногти необходимо коротко подстричь. Ограничить водные процедуры до пяти–десяти минут в день. Не рекомендуется использовать спиртосодержащие средства гигиены.

Одежда должна быть свободной и мягкой. Не рекомендуется носить вещи из грубой ткани.

Также важно совместно с врачом подобрать правильный лечебный крем.