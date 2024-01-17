В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта

В России уменьшились объемы выпуска лекарственного препарата «эффиент»(прасугрел), который необходим для предупреждения повторного инфаркта. Он производится американской фармацевтической компанией «Eli Lilly». Об этом сообщил представитель Минздрава.

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«В стране отмечается снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата „эффиент“», — передают информацию представителя министерства «Ведомости». При этом причины он не назвал.

Гендиректор аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что фирма «Сервье» (официальный дистрибутор «эффиента» в России) уведомила своих партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет.

Ранее в российских аптеках появился дефицит лекарства «Метипред». Такая ситуация сложилась из-за ухода финской компании Orion Pharma с рынка страны. В Минздраве РФ сообщили, что они не видят особых проблем, так как лекарство можно заменить. При этом ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных.

Также в аптеках стало труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии, передает «Национальная служба новостей». Проблемы с доступностью возникли по меньшей мере с восемью из них. Все потому, что аптекам работать с такими препаратами невыгодно из-за контроля и регулируемых цен.

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