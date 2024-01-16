В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости гриппом А

Эксперты Роспотребнадзора ожидают снижения заболеваемости гриппом А в стране через три недели. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

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По ее словам, доля заболевших гриппом и коронавирусом от общего числа обратившихся в поликлиники за минувшую неделю составила по 3%.

"На долю ковида приходится порядка там 2,5–3% от общего количества обратившихся, например, за прошлую неделю. На долю диагностированного лабораторно гриппа примерно такое же количество", – добавила Попова.

За прошлую неделю в РФ выявили увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%. На второй неделе этого года заболеваемость выросла до 939 случаев, 25% пациентов заразились в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге.