Врачи назвали факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний
Также среди факторов риска: ожирение, повышенный уровень холестерина и артериального давления.
Вместе они дают толчок развитию сахарного диабета, болезней органов дыхания и системы кровообращения. Возможно и появление злокачественных новообразований.
В Минздраве Самарской области напомнили:
- Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
Ранее в региональном ведомстве рассказали, кому не стоит купаться в проруби.