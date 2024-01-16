Нарколог назвал три признака начальной стадии алкоголизма

Алкогольная зависимость может формироваться на протяжении нескольких месяцев или лет, из-за чего ее бывает сложно обнаружить. Однако есть несколько признаков, которые указывают на наличие проблем со спиртным. О них рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

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Одним из симптомов считают повышенную толерантность к алкоголю. Когда человек только начинает пить, ему в среднем достаточно 100–150 грамм в пересчете на водку. При прогрессирующем алкоголизме это количество увеличивается, и уже через 3–4 года это будет 300–350 граммов, отмечает Ковтун.

Также у алкоголиков развивается нетипичная форма опьянения. Если обычные люди веселятся в состоянии опьянения, то алкоголики становятся злыми и агрессивными, а также плаксивыми и депрессивными. Такое поведение свидетельствует о наличии проблем со спиртным, передает «Радио 1».

При алкоголизме человек начинает думать об алкоголе в течение дня. Распитие алкоголя для зависимых людей становится желанным действием. А мысль о том, что скоро пятница и можно будет выпить побольше, приносит радость.

Вторая стадия алкогольной зависимости характеризуется похмельным синдромом. После попойки у человека на протяжении нескольких дней трясутся руки, и развивается тревога. При этом только новая порция алкоголя поможет избавиться от симптомов. У нормального же человека после сильной пьянки появляется отвращение к спиртному.

О том, сколько граждан в России страдают от алкогольной зависимости, можно узнать на телеканале «360».