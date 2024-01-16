Онколог: курение может спровоцировать несколько видов рака

Помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-онколог Анастасия Марьенко. Также она посоветовала не злоупотреблять алкоголем.

"Увлечение спиртными напитками повышает риск возникновения рака печени, пищевода, толстой кишки, молочной железы и других органов. Не злоупотребляйте загаром и солярием. Ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечных лучах, может повреждать ДНК клеток кожи и провоцировать развитие рака кожи", - продолжила специалист.

Кроме того, по ее словам, следует поддерживать здоровый вес, поскольку ожирение является фактором риска развития многих онкологических заболеваний. Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе до этого отмечал, что среди молодых людей самым распространенным и опасным видом рака является рак толстой или прямой кишки. По его словам, факторы, провоцирующие заболевание, до сих пор не удалось обнаружить.