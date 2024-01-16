Невролог Мацокин назвал причину частых головных болей зимой
Врач рассказал, с чем связаны частые головные боли в зимнее время. По словам невролога Игоря Мацокина, на сегодняшний день механизм возникновения таких болей изучен недостаточно хорошо, но уже известно, что причина кроется в терморегуляции сосудов.
Как оказалось, холод раздражает ветви троичного нерва, что вызывает головные боли.
Справиться с приступами таких головных болей поможет тепло, поэтому Мацокин рекомендует при первых же сигналах перейти в тёплое помещение и по возможности выпить тёплый напиток.
Ранее врачи рассказали, что некоторые способы засыпания могут оказаться вредными и помешать полноценному отдыху, а ученые доказали, что сон с партнером может негативно отразиться на отдыхе.