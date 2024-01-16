Невролог Мацокин назвал причину частых головных болей зимой

Врач рассказал, с чем связаны частые головные боли в зимнее время. По словам невролога Игоря Мацокина, на сегодняшний день механизм возникновения таких болей изучен недостаточно хорошо, но уже известно, что причина кроется в терморегуляции сосудов.

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Как оказалось, холод раздражает ветви троичного нерва, что вызывает головные боли.

Справиться с приступами таких головных болей поможет тепло, поэтому Мацокин рекомендует при первых же сигналах перейти в тёплое помещение и по возможности выпить тёплый напиток.