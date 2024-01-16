Онколог: успешное лечение возможно и на поздних стадиях рака

«Стадия III (поздняя стадия) — опухоль на этой стадии может прорастать за пределы пораженного органа — в соседние ткани или органы, распространяется в регионарные лимфатические узлы. Прогноз на этой стадии обычно является неблагоприятным, однако в ряде случаев все еще возможно успешное лечение», — сказала специалист.