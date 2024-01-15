Кошка из Англии может спрогнозировать у хозяйки приступ эпилепсии за 8 часов до его начала

Кошка из Англии может спрогнозировать у хозяйки эпилепсию за восемь часов до начала приступов, пишет Daily Star. По словам женщины, «талант» питомицы значительно упрощает ей жизнь.

Молли Брук рассказала, что купила персидскую кошку Мэгги, когда той было четыре месяца. Через несколько недель британка, которая из-за своего состояния не может работать, заметила, что поведение питомицы меняется перед ее эпилептическим припадком.

«Она начинает постоянно быть рядом со мной, не отходит. Если мне нужно выпить чашку чая, она пойдет за мной», — рассказывает Молли.

Брук уверяет, что Мэгги прогнозирует у нее приступ эпилепсии за восемь часов до начала припадков.

«Кошки могут чувствовать химические изменения в нашем организме. Во время моих припадков она ложится мне на руку. Меня это очень успокаивает», — добавила британка.