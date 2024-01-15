В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция к «омоложению» онкологических заболеваний. Главный онколог сети здравоохранения «РЖД-Медицина», доцент кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Дмитрий Решетов рассказал, как снизить риски развития рака.

«Основные факторы, приводящие к появлению злокачественных новообразований, можно разделить на две группы: модифицируемые (они связаны с образом жизни и, следовательно, поддаются коррекции) и немодифицируемые – это наследственность, генетические повреждения», – пояснил эксперт.

По его словам, основные модифицируемые факторы – это курение, ожирение, пищевые привычки, физическая активность, сексуальное поведение. При этом рак толстого кишечника связан с образом питания – употреблением жирной и жареной пищи. Рак молочной железы, матки во многих случаях ассоциирован с ожирением.

Решетов уточнил, что если заняться своими привычками, образом жизни, то можно снизить риски заболеть раком, пишет «Российская газета».