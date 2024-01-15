Эксперты: кашель по утрам может быть симптомом пылевого клеща в доме

В частности, если вы просыпаетесь утром и чувствуете, что у вас болят глаза, чешется кожа и сухой кашель, который, кажется, не проходит, то вполне возможно, что дело может быть в том, что ваша кровать заражена пылевыми клещами — крошечными вредителями, которые присоединяются к омертвевшим клеткам кожи на постельном белье и могут размножаться в спальнях с высоким уровнем влажности.