Врач назвала сигнализирующую о проблемах с иммунитетом болезнь

О серьезных проблемах с иммунитетом может говорить такое заболевание, как кандидоз (молочница). Об этом сообщила NEWS.ru терапевт Зарема Тен.

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По ее мнению, определить наличие недуга можно по налету на языке. Молочно-творожистый налет, плотный, на всей поверхности языка, указала эксперт. Но более плотные высыпания характерны для корня языка, а ближе к спинке возможны небольшие бляшки. Они могут сливаться, объяснила врач.