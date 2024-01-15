Врач назвала сигнализирующую о проблемах с иммунитетом болезнь
О серьезных проблемах с иммунитетом может говорить такое заболевание, как кандидоз (молочница). Об этом сообщила NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
По ее мнению, определить наличие недуга можно по налету на языке. Молочно-творожистый налет, плотный, на всей поверхности языка, указала эксперт. Но более плотные высыпания характерны для корня языка, а ближе к спинке возможны небольшие бляшки. Они могут сливаться, объяснила врач.
Она подчеркнула, что кандидоз может появиться после лечения острого инфекционного заболевания. Антибактериальная терапия приводит к гибели полезной микрофлоры. В результате защитный барьер снижается, а кандида начинает разрастаться и покрывать слизистую, заключила специалист.