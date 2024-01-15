Вирусолог заявил о низкой опасности лошадиного энцефалита для людей
Вспышку этого заболевания у животных зафиксировали в Аргентине.
Массовый характер недуг может принять при наличии целой цепочки переносчиков, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Достаточно редкое заболевание — это так называемый арбовирус, переносимый комарами. Заболевание останется экзотикой. Возбудитель не сможет стать основанием для эпидемии или пандемии, вспышки может дать, но распространяется он достаточно сложно. Во-первых, это эндемик, то есть нечто характерное для определённой территории, но по всему миру не пойдёт, слишком сложно устроена цепочка передачи, и много человек не заразится. Для распространения должны быть птицы, в которых бытует этот вирус, комары, которые питаются на птицах, и комары должны добраться до людей, чтобы вызвать такое заболевание».
Ранее в ВОЗ заявили о первом с 1996 года случае заражения человека лошадиным энцефалитом. Эпизод был зафиксирован в Аргентине. Это редкое вирусное заболевание передают комары.Как говорится на сайте организации, положительные результаты теста сдал сельский рабочий.
Ранее у него появились головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. 24 ноября мужчину увезли в больницу. Он пробыл на ИВЛ двенадцать дней. Его выписали 20 декабря.
С 25 ноября по 27 декабря в Аргентине выявили 1 182 вспышки этой болезни у лошадей в двенадцати провинциях. Вирус потенциально может перейти на другие районы из-за миграции инфицированных птиц или перемещения людей и животных, несущих вирус. В группу риска входят люди, которые живут там, где есть вспышки заболевания среди животных.