Вирусолог заявил о низкой опасности лошадиного энцефалита для людей

«Достаточно редкое заболевание — это так называемый арбовирус, переносимый комарами. Заболевание останется экзотикой. Возбудитель не сможет стать основанием для эпидемии или пандемии, вспышки может дать, но распространяется он достаточно сложно. Во-первых, это эндемик, то есть нечто характерное для определённой территории, но по всему миру не пойдёт, слишком сложно устроена цепочка передачи, и много человек не заразится. Для распространения должны быть птицы, в которых бытует этот вирус, комары, которые питаются на птицах, и комары должны добраться до людей, чтобы вызвать такое заболевание».