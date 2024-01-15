Врач рассказал, что делать метеозависимым людям при скачках давления

Иногда погода добавляет «чудес» – после похолодания может резко потеплеть, а график атмосферного давления может показывает пляску. Что делать метеозависимым людям в такие периоды, рассказал врач, сообщает ИА DEITA.RU.

В зоне риска в периоды изменения погоды оказываются лица, у которых наблюдаются патологии сердечно-сосудистой системы, люди, мучающиеся от головной боли и мигреней, пациенты с астмой. Когда холодает, на это реагирует сердечно-сосудистая система: на сосуды и сердце увеличивается нагрузка, возрастает риск возникновения инсульта и инфаркта миокарда. В особой группе риска при этом находятся лица с гипертонией, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом, люди с хроническими заболеваниями.

По словам терапевта Алексея Парамонова, официальная медицина не подтверждает существование метеозависимости. Однако связь между погодными условиями и самочувствием пациентов всё же прослеживается, отмечает специалист в беседе с «Парламентской газетой». Изменение атмосферного давления может влиять на артериальное давление людей, отмечает терапевт. Так, некоторые жалуются на головные боли и головокружение, у других появляется тошнота, сонливость и слабость. За один день у метеочувствительных пациентов давление может скакать от 120 на 80 до 200 на 120, отмечает врач.

Алексей Парамонов рекомендует обращаться к врачу, чтобы минимизировать влияние погодных условий на здоровье. Самостоятельно также можно облегчить своё состояние. Желательно выходить на свежий воздух и прогуливаться пешком. При этом важно одеваться сообразно погоде. Нужно защищать голову, уши, ноги и руки, которые быстрее всего отдают тепло.