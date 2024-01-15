Три средства от простуды, которые есть в каждом холодильнике
В сезон простуд важно поддерживать иммунитет всеми силами, и все же инфекция настигает в самый неудобный момент. Врач-терапевт Виктор Полищук подсказал нам несколько домашних средств, которые могут значительно облегчить симптомы простуды, и что самое приятное — все эти средства вы с большой вероятностью найдете в холодильнике прямо сейчас.
Перец
Острый перец — прекрасное средство в первые дни, когда вы чувствуете себя нехорошо.
«Перец чистит носовые пазухи, при сильном насморке это важно. В остром перце есть вещество капсаицин — оно разжижает слизь, и вам становится значительно лучше», — поясняет доктор.
Но будьте осторожны, если у вас есть проблемы с ЖКТ, так как острый перец может стать причиной обострения гастрита и язвенных болезней.
Мед
Более приятный продукт, его можно использовать как средство для профилактики простуды, а также как дополнительное средство при лечении болезни. Кстати, медом стоит заменить сахар, если вы не можете жить без подсластителей.
Терапевт:
«Сам по себе мед не лекарство, однако его антибактериальные и антимикробные свойства делают его отличным поддерживающим средством».
Имбирь
Корень имбиря используется во многих блюдах, а потому его можно легко найти практически в любом холодильнике. С имбирем также стоит быть осторожным, если у вас есть хронические заболевания желудка.
Виктор:
«Как для лечения, так и для профилактики ОРВИ можно использовать имбирь в любом виде, и все же я рекомендую делать настои — заливайте корень кипятком, в сыром виде он может принести больше вреда, чем пользы».