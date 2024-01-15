Три средства от простуды, которые есть в каждом холодильнике

В сезон простуд важно поддерживать иммунитет всеми силами, и все же инфекция настигает в самый неудобный момент. Врач-терапевт Виктор Полищук подсказал нам несколько домашних средств, которые могут значительно облегчить симптомы простуды, и что самое приятное — все эти средства вы с большой вероятностью найдете в холодильнике прямо сейчас.

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Перец

Острый перец — прекрасное средство в первые дни, когда вы чувствуете себя нехорошо.

«Перец чистит носовые пазухи, при сильном насморке это важно. В остром перце есть вещество капсаицин — оно разжижает слизь, и вам становится значительно лучше», — поясняет доктор.

Но будьте осторожны, если у вас есть проблемы с ЖКТ, так как острый перец может стать причиной обострения гастрита и язвенных болезней.

Мед

Более приятный продукт, его можно использовать как средство для профилактики простуды, а также как дополнительное средство при лечении болезни. Кстати, медом стоит заменить сахар, если вы не можете жить без подсластителей.

Терапевт:

«Сам по себе мед не лекарство, однако его антибактериальные и антимикробные свойства делают его отличным поддерживающим средством».

Имбирь

Корень имбиря используется во многих блюдах, а потому его можно легко найти практически в любом холодильнике. С имбирем также стоит быть осторожным, если у вас есть хронические заболевания желудка.

Виктор: