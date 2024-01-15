Врач назвал три неожиданных продукта, которые могут спровоцировать приступы мигрени

Приступы мигрени крайне негативно влияют на качество жизни. Невыносимая головная боль может сопровождаться тошнотой, головокружением, свето- и звукобоязнью. Врачи-неврологи Томас Бёрк и Даниэль Уилхор в беседе с HuffPost назвали продукты, которые могут спровоцировать такие приступы.

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Самым распространённым пищевым триггером мигрени является шоколад. Предположительно, это связано с содержанием какао в сладости.

Также вызвать мигрень может чрезмерное или недостаточное потребление кофеина.

Регулирование потребления кофеина может быть полезным, поскольку он является сосудосуживающим средством.

Некоторые выдержанные сыры тоже могут спровоцировать приступы. Они содержат тирамин, который вырабатывается в процессе ферментации сыра. Повышенный уровень этого вещества может вызвать мигрень у восприимчивых людей.

Известно, что тирамин влияет на кровяное давление и может влиять на высвобождение нейротрансмиттеров, которые связаны с мигренью.

Мигрень — это нейробиологическое заболевание, вызванное генетической предрасположенностью. Неврологи отмечают, что простой отказ от определённых продуктов не станет ключом к предотвращению приступа.