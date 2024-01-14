Врач Вялов рассказал о смертельно опасных последствиях гастрита

Многие россияне имеют диагностированный гастрит, однако не воспринимают его всерьез. Об опасных для жизни последствиях этого заболевания рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

© Вечерняя Москва

По словам медика, под гастритом чаще всего подразумевают диспепсию желудка, что приводит к нарушениям его работы. В запущенной форме гастрит может привести даже к развитию онкологии или язвы.

— Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер, — отметил Сергей Вялов.

Врач подчеркнул, что одной из причин возникновения гастрита выступает бактерия хеликобактер, повреждающая слизистую желудка. Чтобы избавиться от бактерии, придется пройти курс препаратов, включающих в себя антибиотики, передает радио Sputnik.

Незадолго до этого кандидат медицинских наук Мария Орлюк перечистила симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии желудка.