Вирусолог Аграновский развеял страшный миф о «болезни Х»

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Одной из тем обсуждения участниками Всемирного экономического форума в Давосе в ближайшие дни станет «болезнь Х». Ученые полагают, что смертность от нее будет в 20 раз выше, чем от COVID-19. Однако профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский развеял этот миф.

© РИА "ФедералПресс"

«Болезнь X – это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто Х, современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься», – отметил вирусолог.

По мнению Аграновского, эта модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Он считает разговоры о «болезни Х» абстракцией. Вирусолог отметил, что люди готовятся к тому, что может быть или не быть, передает «Говорит Москва».