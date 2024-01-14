Иммунолог объяснил суть подготовки к смертоносной «болезни X»

«Существует перечень патогенов, которые в перспективе могут вызвать пандемию. Это не значит, что они обязательно ее вызовут, но обладают пандемическим потенциалом, при этом ранее они пандемии не вызывали. Таких инфекций довольно много, несколько десятков. Они находятся на радарах специалистов, и их поведение отслеживается. Это, например, коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и ряд других. Но есть и такие инфекции, которые внимания специалистов не привлекли (...). Есть такие инфекции, которые на самом деле обладают пандемическим потенциалом, но мы о них ничего не знаем, либо они в принципе еще не существуют, либо эволюционируют», — объяснил иммунолог.