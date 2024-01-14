Вирусолог: «болезнь Х» не представляет опасности для людей

«Болезнь X — это некая модель, а не реальная болезнь или опасность. Иначе бы она не называлась просто Х, современными методами уже давно бы разобрались, какой агент вызывает болезнь, чему он родственен, что с ним делать и как защититься. Это модель, которая просчитывает, что могло бы быть, если бы появилась такая болезнь. Пока это некая абстракция, люди готовятся к тому, что может быть или не быть, а не к тому, что уже есть».