От каких болезней люди умирают чаще всего, рассказали врачи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование и выявила болезни, чаще всего приводящие к летальному исходу. Также врачи, которые выступили на I Всероссийском конгрессе по модификации рисков, рассказали, назвали факторы риска и указали, как снизить некоторые из них.

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По данным, главными причинами смертности населения стали: онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. Около 80% пациентов, или 41 миллион, умирают от таких проблем. Для всех хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) имеются общие факторы риска.

Каждый второй человек, со слов экспертов, является противником здорового образа жизни. Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что людям необходимо соблюдать пять правил ЗОЖ. В их число пошли такие, как: отказ от курения, отсутствие лишнего веса, регулярная физическая активность, здоровое питание и умеренное потребление спиртосодержащих напитков. Отказ от них увеличит жизнь на 12-14 лет. Курение стало основной проблемой. Чтобы ее снизить, врачи начали предлагать альтернативные варианты вместо запрета. Например, переход на менее вредную бездымную продукцию. По данным специалистов, на ухудшение здоровья больше влияют смолы, которые входят в состав дыма, а не никотин, пишут «Аргументы и Факты».