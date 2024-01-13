Когда капли в уши действительно нужны? Разбираемся с лором

Лор Лозовицкая: ушные капли помогут только при наружном отите. В народе бытует мнение, что капли для ушей помогут при любой проблеме с ушами, как такая универсальная таблетка. Однако это далеко не так, ведь ушной канал имеет барьеры, которые просто не пропустят лекарство дальше. Специалистка объяснила, какие бывают капли и в каком случае ими можно реально помочь.

© Секрет фирмы

Как объяснила оториноларинголог Марина Лозовицкая, ушные капли можно условно поделить по основному действующему компоненту, например:

обезболивающее (лидокаин);

противовоспалительное средство;

антибиотики;

противогрибковое средство;

гормон.

Когда капли действительно подействуют:

при наружном отите;

при перфоративном среднем отите, когда барабанная перепонка повредилась из-за травмы или гнойного процесса.

При среднем отите (катаральном, гнойном, экссудативном) капать в уши нет смысла — воспаление находится глубже, в среднем ухе, и барабанная перепонка туда лекарство просто не пропустит.

Капли с лидокаином в какой-то степени помогут при боли в ухе, но нестероидные противовоспалительные препараты справятся с этим лучше.

Как использовать капли в уши?

Проверьте, что:

пациент подходит по возрасту, указанному на каплях;

капли можно при перфорации барабанной перепонки, если собрались лечить именно её (из-за спирта и антибиотиков не всё можно использовать).

Погрейте капли в руке. Закапайте 2 4 капли в каждое ухо. По возможности полежите полчаса на противоположном боку. Если не получится — смочите ватку в каплях и вставьте её в ухо, чтобы лекарство не вытекло, через полчаса — вынимайте.