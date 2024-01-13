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Когда капли в уши действительно нужны? Разбираемся с лором

Лор Лозовицкая: ушные капли помогут только при наружном отите. В народе бытует мнение, что капли для ушей помогут при любой проблеме с ушами, как такая универсальная таблетка. Однако это далеко не так, ведь ушной канал имеет барьеры, которые просто не пропустят лекарство дальше. Специалистка объяснила, какие бывают капли и в каком случае ими можно реально помочь.

Когда капли в уши действительно нужны? Разбираемся с лором
© Секрет фирмы

Как объяснила оториноларинголог Марина Лозовицкая, ушные капли можно условно поделить по основному действующему компоненту, например:

  • обезболивающее (лидокаин);
  • противовоспалительное средство;
  • антибиотики;
  • противогрибковое средство;
  • гормон.

Когда капли действительно подействуют:

  • при наружном отите;
  • при перфоративном среднем отите, когда барабанная перепонка повредилась из-за травмы или гнойного процесса.

При среднем отите (катаральном, гнойном, экссудативном) капать в уши нет смысла — воспаление находится глубже, в среднем ухе, и барабанная перепонка туда лекарство просто не пропустит.

Капли с лидокаином в какой-то степени помогут при боли в ухе, но нестероидные противовоспалительные препараты справятся с этим лучше.

Как использовать капли в уши?

Проверьте, что:

  • пациент подходит по возрасту, указанному на каплях;
  • капли можно при перфорации барабанной перепонки, если собрались лечить именно её (из-за спирта и антибиотиков не всё можно использовать).
  1. Погрейте капли в руке.
  2. Закапайте 2 4 капли в каждое ухо.
  3. По возможности полежите полчаса на противоположном боку.
  4. Если не получится — смочите ватку в каплях и вставьте её в ухо, чтобы лекарство не вытекло, через полчаса — вынимайте.

А чтобы не добавлять лишних проблем ушам, нужно аккуратнее выбирать всё, что в эти уши вставляется. Вот здесь можно узнать, как правильно выбирать наушники.

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