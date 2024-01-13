Врач объяснил, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно

Многие мужчины выдёргивают волосы из носа, но такая процедура может привести к опасным для жизни последствиям. Об этом в беседе с Daily Mail рассказал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджа.

© Чемпионат.com

Волосы в носу защищают от проникновения в полость носа пыли, пыльцы, микробов и вирусов. Их выщипывание приводит к образованию небольшого отверстия, через которое патогены могут проникать в организм и вызывать инфекцию. Тот же эффект можно получить, выдавив прыщ внутри носа.

Инфекция в области носа в редких случаях может распространиться на мозг, поскольку она находится в «треугольнике опасности». Эта область простирается от переносицы до уголков рта и имеет прямую связь с мозгом.