Врач объяснил, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно
Многие мужчины выдёргивают волосы из носа, но такая процедура может привести к опасным для жизни последствиям. Об этом в беседе с Daily Mail рассказал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджа.
Волосы в носу защищают от проникновения в полость носа пыли, пыльцы, микробов и вирусов. Их выщипывание приводит к образованию небольшого отверстия, через которое патогены могут проникать в организм и вызывать инфекцию. Тот же эффект можно получить, выдавив прыщ внутри носа.
Инфекция в области носа в редких случаях может распространиться на мозг, поскольку она находится в «треугольнике опасности». Эта область простирается от переносицы до уголков рта и имеет прямую связь с мозгом.
Иногда инфекция, вызванная выдёргиванием волос из носа, может привести к септическому тромбозу кавернозного синуса, — инфицированному сгустку крови. Это, в свою очередь, может вызвать абсцесс головного мозга, повреждение лицевого нерва или даже инсульт.