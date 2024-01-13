Онколог раскрыл причину роста случаев заболевания раком

Рост числа случаев онкологии в российских регионах происходит за счет улучшающейся диагностики и успешно работающих скрининговых программ. Среди пациентов по-прежнему преобладают пожилые, а не молодые люди. В этом уверен хирург-онколог Александр Петровский.

«Неправильно говорить, что рак молодеет. Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. И пожилых в большей степени, и молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах, связанный с увеличением продолжительности жизни и развитием диагностики», – цитирует «РИА Новости» хирурга-онколога, заместителя директора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александра Петровского.

Рак, вопреки мифам, не молодеет. Однако сейчас диагностика продвинулась далеко вперед, что говорит о развитии российского здравоохранения.

По словам онколога, средний возраст заболевшего в нашей стране составляет более 60 лет. Сейчас в России фиксируется увеличение средней продолжительности жизни, поэтому количество заболевших также возрастает.

Помимо этого, улучшается диагностика, основанная на использовании данных скрининговых программ. Сейчас «поймать» и излечить рак можно на ранних стадиях.

При этом исследователи приводят следующие данные: в возрастной группе до 50 лет в настоящее время выявляется до 108 случаев на 100 тысяч человек. Это почти на 13 % больше, чем 20 лет назад.

Самые высокие показатели развития онкологии у людей до 50 лет были зафиксированы в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, сообщает РОСБАЛТ.

Основными причинами, вызывающими рак, считаются неблагоприятные экологические факторы, некачественное питание, прием лекарственных препаратов.