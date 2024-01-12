Кардиолог объяснил, чем отличаются неврологические боли от инфаркта

Инфаркт может проявиться признаками, которые люди не связывают с проблемами сердца. Кардиолог сообщил, что можно определить инфаркт, обратив внимание на 3 главных признака. Об этом сообщает 59.ru.

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Кардиолог Филипп Палеев рекомендовал обращаться к врачу при любых проблемах в самочувствии, которые доставляют серьезный дискомфорт.

Он отметил, что неврологическую боль можно распознать, ощупав грудь. Она исходит из определенной области груди, в отличие от инфаркта. В случае инфаркта боль чувствуется по всей области груди без конкретного места. Интенсивные боли в области сердца обычно не дляются более получаса, а неврологические могут продолжаться долго. Кроме того, боль, которая появляется при определенном положении тела или при чихании, смехе и похожих действиях, зачастую носит неврологический характер.

Врач также заявил, что люди с проблемами сердца могут чувствовать тянущие боли в груди при холоде, на улице или при употреблении охлажденных напитков и блюд. Зачастую сердечные боли напоминают боли в животе, как при отравлении.