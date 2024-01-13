Число случаев рака растет из-за улучшения диагностики

Общее число пациентов с онкологическими заболеваниями увеличивается из-за улучшения диагностики и роста продолжительности жизни, при этом неправильно говорить, что рак молодеет, заявил РИА Новости хирург-онколог Александр Петровский. Он пояснил, что рост заболеваемости, прежде всего, говорит о хорошем уровне развития здравоохранения и самого общества. По словам специалиста, вторая причина того, что отмечается увеличение числа случаев онкологических заболеваний, – развитие скрининговых программ. Благодаря им выявляется большее число опухолей, в том числе – на ранних стадиях.