Новые штаммы ковида не стали опаснее за прошедший год – Роспотребнадзор

Новые штаммы COVID-19 за прошедший год не стали опаснее для человека и не приобрели новых патогенных свойств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

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При этом она отметила рост контагиозности и количества людей, которые не обращаются за медицинской помощью и продолжают распространять вирусы.

В начале января глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рекомендовал всем надеть маски и делать прививку от коронавируса в связи с ростом числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Он также призвал людей делать тесты на COVID-19, а также обращаться за медицинской помощью, если потребуется.

Ранее инфекционист Ирина Давыдова отметила, что признаков, которые бы указывали на риск возникновения новой пандемии в 2024 году, сейчас нет. По ее словам, COVID-19 стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции. Он протекает значительной легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ).