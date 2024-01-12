Мясников рассказал об опасности микропластика для организма

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал о том, какие последствия могут быть от микропластика.

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— Пластик действительно внутри нас. И в легких, и в крови. Все это результат загрязнения окружающей среды, — объяснил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Мясников напомнил, что в 2020 и 2021 годах выбрасывалось большое количество медицинских масок, в составе которых тоже есть пластик. Количество микрочастиц пластика заметно выросло в воздухе, воде и пище за последние годы.

Мясников уточнил, что вода из пластиковых бутылок содержит микропластиковые частицы. Сковородки с антипригарным покрытием, медицинские маски, чайные пакетики, синтетическая одежда — все это источники микропластика. Эксперт отметил, что пластик не подвергается биоразложению.