Онколог напомнил о самом опасном виде рака для молодых

Среди молодых людей самым распространенным и опасным видом рака является рак толстой или прямой кишки, рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе. Причины такой ситуации и факторы, провоцирующие заболевание, до сих пор не удалось обнаружить, заявил он в интервью НСН.
«Колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки) самый распространенный у молодых людей. Например, рак легкого проще изучать, так как там есть определенные факторы, которые влияют, например, курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем», -пояснил врач, добавив, что американские врачи также не знают причин появления рака у молодых людей.
Вопрос развития рака толстой кишки у молодых россиян сейчас изучается в рамках специального проекта, добавил Заридзе. По его словам, одна из гипотез – влияние на процесс развития рака бактериального содержимого толстой кишки.
«У нас нет данных и исследований о том, что может вызвать рак в молодом возрасте», - заключил онколог.