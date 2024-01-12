Онколог напомнил о самом опасном виде рака для молодых

«Колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки) самый распространенный у молодых людей. Например, рак легкого проще изучать, так как там есть определенные факторы, которые влияют, например, курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем», -пояснил врач, добавив, что американские врачи также не знают причин появления рака у молодых людей.