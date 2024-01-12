Врач призвала пить много воды и гулять во время магнитной бури

Из-за магнитных бурь в этом году множеству людей придется обращаться за помощью к специалистам. В этот период увеличивается количество инсультов и инфарктов. Поэтому метеозависимым людям важно давать достаточно питания для мозга, много гулять и пить жидкость. Об этом сообщает врач-психиатр Надежда Соловьева.

«Безусловно, в этом году к медикам будет обращаться гораздо больше людей. Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание», — передает « Пятый канал» слова Соловьевой.

Отмечается, что во время магнитных бурь каждый год дополнительно происходит семь тысяч инсультов и 11 тысяч инфарктов. Это связано с тем, что под воздействием магнитного поля эритроциты могут склеиваться. В результате кровь густеет и сворачивается, а сосуды, в свою очередь, сужаются. Кроме того, более половины людей в РФ считают себя метеозависимыми. Многие из них во время магнитных бурь жалуются на головные и мышечные боли, а также некоторые упоминают о плохом настроении и апатичном состоянии.