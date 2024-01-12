Врач-гастроэнтеролог рассказал о причинах возникновения гастрита

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал основную причину возникновения гастрита.

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По его словам, гастрит представляет собой болезнь, при которой погибают «главные клетки желудка». Такой процесс может быть крайне опасен.

— Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, — это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом, — пояснил специалист.

В качестве основной причины реального гастрита Вялов назвал бактерию хеликобактер, которая разъедает слизистую желудка, из-за чего сок попадает внутрь слизистой, продолжая разрушение.

Для лечения врачи могут прописать определенный тип антибиотиков, однако только лекарствами ситуацию не поправить. Поэтому придется пройти еще терапию, которая усиливает эффект от лекарств, передает РИА Новости.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Людмила Сухорукова перечислила сочетания продуктов, вызывающие гастрит.