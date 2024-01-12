Гастроэнтеролог объяснил связь между гастритом и раком желудка

Какую опасность таит в себе гастрит и какую роль в возникновении этого заболевания играет бактерия хеликобактер, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

© 0Российская Газета

По его словам, обычно люди путают гастрит с другими нарушениями работы пищеварительной системы.

"Гастрит - это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит, - пояснил специалист. - А то, что мы обычно называем гастритом, - это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом".

Чаще всего гастрит вызывает бактерия, которая называется хеликобактер.

"Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер", - сказал Вялов.

Он отметил, что связь между хеликобактером и развитием рака очевидна.

"Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение", - подчеркнул гастроэнтеролог.

Выявить наличие бактерии в организме можно при помощи экспресс-тестов, однако они не всегда достоверны. По мнению Вялова, надежнее всего - обычный анализ крови.