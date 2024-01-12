Иммунолог рассказал, можно ли заболеть сразу несколькими вирусами
Текущая эпидемиологическая ситуация в России приобрела масштабы тридемии, когда по территории страны распространяются несколько вирусных заболеваний. Сейчас это грипп, ОРВИ и коронавирус.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда», возможно ли инфицирование человека сразу несколькими инфекциями.
Эксперт подчеркнул, что вероятность заражения сразу несколькими респираторными вирусами нулевая.
«Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса. Тот, который первый, он вызывает иммунный ответ, тут же выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы», — пояснил врач.
В целом же иммунолог считает эпидемиологическую обстановку в стране типичной для текущего времени года. По его словам, зимой всегда увеличивается заболеваемость среди населения. Самый надежный способ обезопаситься – это вовремя проходить вакцинацию. Особенно важно делать прививки людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Тем временем следить за своим организмом стоит и здоровым людям с крепким иммунитетом.