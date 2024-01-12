Иммунолог рассказал, можно ли заболеть сразу несколькими вирусами

«Метод ПЦР позволяет определять единичные вирусы, которые находятся в носоглотке и попадают на ватку мазка. И отсюда рождается легенда, что у человека может быть сразу три вируса. Тот, который первый, он вызывает иммунный ответ, тут же выделяется интерферон, который блокирует остальные вирусы», — пояснил врач.