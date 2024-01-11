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Врач Болибок: симптомы обморожения возникают после отогревания

Симптомы обморожения, в отличие от "холодовой крапивницы" или аллергии на холод, возникают уже после отогревания. Об этом в эфире "Радио 1" рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач Болибок: симптомы обморожения возникают после отогревания
© Газета.Ru

«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу», — пояснил врач.

Он добавил, что обморожение можно перепутать и с синдромом Рейно.

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«Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь», — отметил Болибок.

Врач-терапевт телемедицинского сервиса "Доктис" Ойсана Махмудова до этого предупреждала, что окунание в сугроб после бани может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Главная опасность, по ее словам, — термический шок.

Резкая смена температур может вызвать стресс для сердечно-сосудистой системы и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, требующим незамедлительного медицинского вмешательства.

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