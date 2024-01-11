Невролог назвал способ снизить уровень холестерина без приема лекарств

Невролог Алексей Борисов рассказал, что снизить содержание холестерина в крови можно и без применения препаратов. Для этого необходимо обратить внимание на образ жизни.

В беседе с журналистами российский медик отметил, что высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать развитие таких опасных недугов, как инфаркт и атеросклероз. В некоторых случаях избежать проблем со здоровьем можно и без приема контролирующих ситуацию лекарств. Для этого необходимо в первую очередь избавиться от лишнего веса. Человек должен честно оценить, что и в каких количествах он ест, чтобы скорректировать свой рацион в соответствии с тратами энергии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".