Врач рассказала, как определить болезнь по поведению человека

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, как на основании, казалось бы, обычных симптомов можно понять, чем человек болеет.

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Врач рассказала, что апатия и хроническая усталость могут быть проявлениями железодефицитной анемии, а если человек спит на рабочем месте, то речь может идти о сердечной недостаточности.

Гиперактивность, сильная раздражительность и быстрая возбудимость могут быть симптомами гипертиреоза — нарушения функции щитовидной железы. А если человек подвержен нарушению координации, ухудшению зрения и слабости, тогда следует провериться на предмет неврологических нарушений, в том числе на рассеянный склероз.

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