Невролог Демьяновская предупредила о скрытых признаках анемии

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с газетой «Известия» рассказала, что постоянная апатия и сильная эмоциональность могут свидетельствовать о наличии скрытых заболеваний.

«Если человек долгое время находится в состоянии апатии, чувствует <...> упадок сил, это может быть признаком железодефицитной анемии», — предупредила она.

По информации врача, при этом заболевании ухудшаются память и скорость реакции, возникает заторможенность. Тревожными звонками считаются чрезмерная возбудимость, гиперактивность, плаксивость и раздражительность. Помимо того, аналогичные нервно-психические нарушения, сопровождающиеся потливостью, потерей веса, тахикардией или тремором рук, зачастую говорят о проблемах с щитовидной железой.

«В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное — мел, штукатурку, землю», — пояснила Демьяновская.

Согласно мнению невролога, нарушение координации, ухудшение зрения и слабость могут указывать на наличие аутоиммунных и неврологических недугов. Кроме того, при возникновении привычки дремать сидя можно говорить о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Медик разъяснила, что у пациентов с сердечными патологиями появляется застой жидкости в легких, который провоцирует одышку.

«Поэтому иногда люди с таким заболеванием спят полусидя», — заключила врач.

В ноябре врач-акушер-гинеколог Анастасия Зубрицкая назвала основные причины развития анемии.