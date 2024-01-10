Как бесплодие связано с обхватом талии у женщин и мужчин

Ученые выяснили: чем больше обхват талии, тем меньше шансов забеременеть. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plos One. Почему так происходит, объяснил в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» акушер-гинеколог, репродуктолог Владимир Литвинов:

«Каждый врач знает, что женщины с большим весом действительно рожают реже, потому что у них так называемый метаболический синдром отражается на эндокринной системе. Отсюда и получение клеток и эмбрионов с низким качеством».

Эксперт отметил, что пациенткам с массой тела свыше 115 килограммов врачи могут рекомендовать не участвовать в программах ЭКО, так как попытки, вероятно, будут тщетными из-за эндокринологических проблем. Объем талии мужчины также важен в вопросе деторождения. Если его талия шире 92 сантиметров, это косвенно говорит о том, что тестостерон «однозначно будет пониженным».