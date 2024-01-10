Тахикардия без причин: чем может быть вызвана

Вы когда-нибудь замечали, что у вас вдруг начало бешено биться сердце без всяких причин? Тахикардия может быть не только симптомом серьезных проблем с сердцем, но и других заболеваний и состояний. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Тахикардия — медицинский термин, обозначающий частоту сердечных сокращений более 100 ударов в минуту. Многие виды нерегулярных сердечных ритмов, называемые аритмиями, могут вызывать тахикардию.

Тахикардия может не вызывать каких-либо симптомов или осложнений. Но иногда это предупреждение о заболевании, требующем внимания. Некоторые формы тахикардии могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, если их не лечить.

"Тахикардия и аритмия - это состояния, при которых нарушается работа так называемых пейсмекерных клеток, которые отвечают за генерацию электрического импульса в сердечной мышце. Генерация этого импульса происходит с определённой периодичностью. За счет этого и формируется сердечный ритм", — объясняет врач гастроэнтеролог для детей и взрослых, доктор Павлов.

Конечно, чтобы выяснить причину тахикардии и аритмий, сначала нужно проверить сердце. Однако функциональные нарушения работы сердца могут быть вызваны также следующим: