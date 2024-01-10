Офтальмолог Ладанов назвал первые признаки катаракты

«Чем быстрее прогрессирует болезнь, тем более блеклым может казаться окружающий мир. Привычные цвета уже не такие яркие, как прежде, и воспринимаются по-другому. Кроме того, у людей с катарактой снижается острота зрения в ночное время. Это связано с тем, что помутневший хрусталик начинает пропускать меньше света на сетчатку глаза», — сказал Ладанов.