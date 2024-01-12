Онколог: любители острой еды рискуют заболеть раком желудка

Рак желудка в последнее время стал одним из наиболее распространенных заболеваний в мире. Вызвать его может, в том числе, неправильное питание. Как связаны рак желудка и любовь к острой пище, в беседе с "Известиями" рассказал руководитель онкоцентра, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков.

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Он отметил, что это заболевание широко распространено среди жители азиатских стран, поскольку острая пища с большим количеством пряностей и соли составляет основу их рациона. Такая еда, по мнению специалиста, сильно влияет на здоровье: она может привести к язве желудка, и, в конечном счете, - к раку.

"Острая пища может спровоцировать обострения у тех, кому уже диагностированы воспалительные заболевания желудка и кишечника (язвы и эрозии), синдром раздраженного кишечника, рефлюксная и другие болезни пищеварительного тракта", - объяснил врач.

В числе других "провокаторов" опасного заболевания он назвал колбасу и копчености. Их употребление стоит уменьшить. Хорошая альтернатива - свежие овощи и фрукты.