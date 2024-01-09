Почему внезапно начинает болеть голова, рассказала невролог

Головная боль может быть вызвана серьезным заболеванием, поэтому оставлять ее без внимания нельзя. Об этом невролог Ольга Котова рассказала в беседе с радио Sputnik.

В частности, специалист раскрыла несколько неожиданных причин головной боли. Среди них привычка одеваться не по погоде, частые видеозвонки и неудобное рабочее место.

«Когда вы долго сидите за компьютером в одной позе, если у вас рабочее место не эргономично, это может создавать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица, плечевого пояса. И это может давать головную боль», — объяснила врач.

На морозе недуг может застать врасплох из-за спазма от низкой температуры. Видеозвонки же приводят к перенапряжению зрения. Чтобы предупредить приступы боли, эксперт рекомендует разобраться, что именно обычно становится триггером для вас, и избегать подобных ситуаций.