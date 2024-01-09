«Вернулись с вирусами»: Инфекционист предрек рост заболеваемости гриппом и COVID-19

«Сейчас был небольшой перерыв в росте заболеваемости, связанный с миграционным туристическим потоком, когда население выехало на новогодние каникулы. Так как сейчас все вернулись, рост заболеваемости продолжится. Сейчас идет заболеваемость гриппом H3N2 – это гонконгский грипп, он более тяжело протекает, чем классический грипп H1N1. Одновременно идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и другими сезонными вирусными инфекциями. Плюс население привезет вирусы из других стран, которые циркулируют в тех регионах. К концу января мы увидим рост заболеваемости, она будет как в декабре, возможно даже больше. Стабилизация, скорее всего, будет только к середине-концу марта», - сказал Тимаков.