Новосибирские врачи смогли справиться с глиобластомой

Врачи новосибирского НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина смогли справиться с опухолью головного мозга, которую обычно возможности удалить нет. runews24.ru

Диагноз у нее был поставлен пять лет назад. Poslednie-novosti.com

Пациентке Центра Мешалкина удалось справиться с самой агрессивной опухолью мозга. Сибмеда

Операционными средствами полное удаление этой опухоли практически невозможно и в мировой медицинской практике сейчас используется только одна методика лечения — частичное и максимальное возможное удаление онкологических очагов с последующей лучевой и химиотерапией. Вести Подмосковья