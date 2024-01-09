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Новосибирские врачи смогли справиться с глиобластомой

Врачи новосибирского НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина смогли справиться с опухолью головного мозга, которую обычно возможности удалить нет. runews24.ru

Диагноз у нее был поставлен пять лет назад. Poslednie-novosti.com

Пациентке Центра Мешалкина удалось справиться с самой агрессивной опухолью мозга. Сибмеда

Операционными средствами полное удаление этой опухоли практически невозможно и в мировой медицинской практике сейчас используется только одна методика лечения — частичное и максимальное возможное удаление онкологических очагов с последующей лучевой и химиотерапией. Вести Подмосковья

Самойлова также рассказала, что онкологи и трансфузиологи клиники помогали пациентке с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии. Мир24

Новосибирские врачи смогли справиться с глиобластомой
© Unsplash
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