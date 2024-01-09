Новосибирские врачи смогли справиться с глиобластомой

Врачи новосибирского НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина смогли справиться с опухолью головного мозга, которую обычно возможности удалить нет. runews24.ru
Диагноз у нее был поставлен пять лет назад. Poslednie-novosti.com
Пациентке Центра Мешалкина удалось справиться с самой агрессивной опухолью мозга. Сибмеда
Операционными средствами полное удаление этой опухоли практически невозможно и в мировой медицинской практике сейчас используется только одна методика лечения — частичное и максимальное возможное удаление онкологических очагов с последующей лучевой и химиотерапией. Вести Подмосковья
Самойлова также рассказала, что онкологи и трансфузиологи клиники помогали пациентке с помощью заместительной терапии, переливания тромбомассы, антибактериальной и противогрибковой терапии. Мир24